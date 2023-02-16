ما هو الفرق بين فيروس ماربورغ والإيبولا وطرق الوقاية؟ «الصحة» تجيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلا إرشاديا للتعامل مع فيروس ماربورغ، وعلاقته بفيروس الإيبولا، إذ أوضحت أن الفيروس يعرف باسم حمى ماوبورج النزفية، شديدة العدوى، إذ تنتمي لنفس عائلة فيروس الإيبولا، وعلى الرغم من أن المرضين ناتجين عن فيروسات مختلفة إلا أنهم متشابهان إكلينيكا، ولهم القدرة على أحدات تفشيات.

ماهو الفرق بين فيروس ماربورغ وفيروس الإيبولا؟

وأوضحت وزارة الصحة في الدليل الإرشادي، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن من أعراض فيروس ماربورغ، ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر والقيء والغيثان، والصداع والتشنجات وآلام في العضلات والبطن، مشيرا إلى أن الإسهال يستمر لمدة أسبوع كامل، وفترة الحضانة تتراوح من يومين إلى 21 يوما.

أعراض فيروس ماربورغ

وأضافت الوزاة في الدليل الإرشادي لها، أنه لا يوجد لقاح لهذا الفيروس حتى الآن، ومنظمة الصحة العالمية تعمل في التوقيت الحالي على النظر في اللقاحات، والعلاج يكون عبارة عن علاج الأعراض فقط وليس الفيروس نفسه، مؤكدة أن علاج الأعراض يعمل على زيادة الشفاء والبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورغ يصيب جميع الفئات العمرية ولكن البالغين أكثر من غيرهم.

طرق الوقاية

وعن طرق الوقاية، قالت الوزارة إنها تتمثل في الحرص على النظافة العامة، لأنه ينتشر عن طريق الملوثات والاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين.

وأكدت أن طرق انتقال العدوى لفيروس ماربورغ، تتمثل في ملامسة دم مريض مصاب بالفيروس، أو السوائل الخاصة بجسمه.