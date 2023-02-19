وزير الجيوش الفرنسي: سنسلم مدرعات AMX-10 إلى أوكرانيا خلال أسبوع

أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيبستيان لوكورنو، أنّ المدرعات الخفيفة من طراز AMX-10 ستصل إلى الجبهة لأوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك في إطار وعد الرئيس الفرنسي بتسليم هذه المركبات القتالية المدرعة لأوكرانيا.

وأكد الوزير أنّ هذه المركبات المدرعة سيتم تسليمها نهاية الأسبوع المقبل، موضحا أنّ تدريب السائقين على وشك الانتهاء، ولم يصفح ليكورنو عن عدد المدرعات، موضحا أنّه لا يريد الكشف عن معلومات استراتيجية لروسيا.

وزير الجيوش الفرنسي: تدريب الطيارين الأوكرانيين ليس مستبعدا

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت في 4 يناير الماضي أنّ فرنسا ستسلم مدرعات AMX-10 إلى أوكرانيا، ومع ذلك لم يكن التاريخ معروفا حتى الآن، وبالنسبة لتدريب الطيارين الأوكرانيين، قال ليكورنو «لا شيء مستبعدا».

فرنسا: يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا

وأضاف أنّه يجب أن نستمر في منح أوكرانيا الوسائل للدفاع عن نفسها، مؤكدا حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وأنّ هذا الحق من مصلحة أمننا الجماعي في أوروبا كما هو في أفريقيا.

وبالنسبة لمدافع «هاوتزر» من طراز «قيصر»، والتي سلمتها فرنسا بالفعل إلى أوكرانيا، قال الوزير الفرنسي إنّ الشحنات ستستمر بل وستتكثف، موضحا: «خطوط الإنتاج ستنتج ضعف ذلك العدد كل شهر».