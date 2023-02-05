أماكن انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا.. اعرف المواعيد

تشهد عدة قرى ومدن غدا الاثنين قطع المياه للصيانة الدورية، وأعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، أماكن انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا، ومواعيد قطعها وعودتها، ليتمكن المواطنون من توفير احتياجاتهم فترة قطع المياه.

خاصة لأصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن للشركة 125،ولتخديد أماكن وجود سيارات مياه مجانية بأماكن قطع المياه غدا.

أماكن انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا

أماكن انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا تنشرها الوطن، وفقا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

كفر الشيخ: أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ بقطع المياه عن مدينه فوه وقطاع سيدي سالم ودسوق والقصابي ومطوبس لمدة 12 ساعة وحددت الشركة أماكن انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا بداية من الساعة 10صباحا للساعة 10 مساء، وذلك عن مركز ومدينة فوة والقرى التابعة للصيانة.

مواعيد انقطاع مياه الشرب غدا

دمياط: صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بقطع المياه عن كفر سعد، ومركز كفر البطيخ، و مدينة رأس البر، السناني وذلك إعتباراً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم لمدة 9 ساعات، لأعمال ربط خط مياه بتوسعات محطة مياه كفر سليمان.

أماكن قطع المياه

الدقهلية: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية قطع المياه وحددت أماكن قطع المياه عن مدينة الجمالية والمنزلة والمطرية وميت سلسيل وتوابعهم لمدة11 ساعة وذلك بداية من الساعة8 من صباح يوم الاربعاء القادم حتي الساعة 6 من مساء نفس اليوم وذلك للصيانة والقيام بأعمال تطهير الخزان الارضى بمرفق مياه الجمالية.