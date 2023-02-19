قرض السيارة من بنك QNB الأهلي.. يصل لمليون جنيه والسداد على 7 سنوات

تتنافس البنوك العاملة في مصر على طرح منتجات مصرفية بعوائد تفضيلية، أو منح قروض بمميزات عديدة وإجراءات وشروط ميسرة، ومن بين أبرز تلك التمويلات قرض السيارة.

قرض السيارة من QNB: السداد حتى 7 سنوات

ويقدم بنك QNB الأهلي مصر العديد من برامج قروض السيارات لفئات متنوعة وبفوائد مخفضة وضمانات ميسرة، إضافة إلى تمويلات تصل قيمتها إلى مليون جنيه، والسداد على فترات تمتد حتى 7 سنوات.

قرض الاسكوتر من بنك QNB الأهلي

يمكن للأفراد الراغبين في شراء «سكوتر» جديد تمويله من بنك QNB الأهلي بـ قرض سيارة، تبدأ قيمته من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه، بدون دفع أي مقدم وبفائدة متناقصة 16 لـ17%، والتي تعادل 9.14% ثابتة، والسداد على أقساط خلال فترة تصل لـ 5 سنوات، بشرط تحويل الراتب على البنك.

قرض السيارة للموظفين من QNB

ويتيح بنك QNB الأهلي للموظفين قروض السيارة الملاكي لشراء واحدة جديدة، عن طريق التعاقد مع البنك على تمويلها حتى مليون جنيه، وسداد قيمتها على أقساط خلال مدة تصل إلى 7 سنوات، وبفائدة متناقصة 17% تعادل 9.75% ثابتة وبدون مقدم، بشرط تحويل الراتب كضمان.

فيما يتيح البنك قرض شراء سيارة جديدة للموظفين بنفس المميزات وبدون شرط تحويل المرتب، وتبلغ الفائدة على القرض 17.5% متناقصة، والتي تعادل 10% ثابته، ويشترط دفع مقدم 20% من سعر السيارة.

قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة

ويمول بنك QNB الأهلي شراء سيارة ملاكي جديدة لأصحاب المهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 400 ألف جنيه، والسداد على فترات تمتد إلى 7 سنوات، مع دفع مقدم 20% من سعر السيارة عند التعاقد، وبفائدة متناقصة 23.5% والتي تعادل 10.2%.

فيما تصل الفائدة المتناقصة إلى 23% والتي تعادل 11.29% ثابته عند دفع مقدم قيمته 40% من سعر السيارة.

قرض السيارة المستعملة من QNB الأهلي

يمكن للراغبين في شراء سيارة مستعملة وتمويلها عبر القروض البنكية، والتقديم على قرض السيارة المستعملة من QNB الأهلي بفائدة متناقصة 15.75% والتي تعادل 9% ثابتة، وبفترات سداد 5 سنوات كحد أقصى، وسداد مقدم 25% من سعر السيارة، فيما تصل قيمة القرض إلى 750 ألف جنيه.