تفاصيل قرض السيارة في 3 بنوك حكومية.. تبدأ من 15 ألف جنيه وبالتقسيط المريح

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص عمل توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، من ضمنها إمكانية شراء سيارة خاصة، والعمل من خلالها في إحدى شركات النقل التشاركي، أو تأجيرها لشركات خاصة، وتوفر بعض البنوك تمويلا جديا للشباب، لشراء سيارات، تصل قيمته لنحو 6 ملايين جنيه.

وبحسب ما أعلنته البنوك، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، نرصد طرق الحصول على قرض سيارة من 3 بنوك حكومية، أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.

قرض السيارة من بنك مصر

أعلن بنك مصر، عبر موقعه الرسمي، أن نسبة الفائدة على قرض السيارة، تبدأ من 20% إلى 22.5% سنويا متناقصة، وحسب نوع وظيفة العميل، بالإضافة إلى أن قيمة التمويل من 15 ألف جنيه حد أدنى، إلى 6 ملايين جنيه حد أقصى، ومدة التمويل تصل الى 7 أعوام، حيث حدد البنك نسبة المصاريف الإدارية حوالى 1.25% من إجمالي قيمة السيارة، تخصم مرة واحد عند صرف القرض.

ويمنح البنك تمويل بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي ثمن السيارة، بشرط ألا يقل الدخل الشهري للدخل عن ألف جنيه كحد أدنى، وأن يكون سن طالب التمويل من 21 عاما إلى 65 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض.

قرض السيارة من البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي، عبر موقعه الرسمى عن تفاصيل قرض السيارة، موضحا أن نسبة الفائدة تتراوح بين 20.5% إلى 23% سنويا متناقصة، وحسب مدة التمويل ونوع الوظيفة، وقيمة التمويل تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 3 ملايين جنيه لمدة تصل إلى 12 سنة كحد أقصى، بنسبة تمويل تصل إلى 100% من إجمالي قيمة السيارة، دون إلزام العميل بتسديد مقدمة من ثمن السيارة، ومصاريف إدارية فى حدود 1.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة، مشترطا أن يكون الحد الادنى للدخل الشهرى 1500 جنيه، وأن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة إلى 60 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض.

قرض السيارة من بنك القاهرة

ذكر بنك القاهرة، شروط قرض السيارة، التى تتلخص في ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 65 سنة، عند آخر قسط، وألا يقل الدخل عن 2000 جنيه، موضحا أن نسبة الفائدة تتراوح بين 18%% إلى 24% سنويا متناقصة، وحسب مدة التمويل التى تصل إلى 7 أعوام، حيث يبدأ التمويل من 15 ألف جنيه، ويصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، وحسب نوع وظيفة العميل والراتب، بنسبة مصاريف إدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض، تخصم مرة واحدة، ونسبة تمويل تصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة.