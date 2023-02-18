مميزات وشروط قرض السيارة للموظفين وأصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي

تستحوذ قروض السيارات على اهتمام كبير من المواطنين، لامتلاك سيارة جديدة يتم سداد قيمتها على فترات سداد طويلة.

وتقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة مميزة من قروض السيارات لعملائها، من بينها البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، مميزات وشروط قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.

مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

- دون ضامن.

- تمويل حتى 1.5 مليون جم للموظفين، وحتى 3 ملايين جم لأصحاب الأعمال/المهن الحرة.

- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- سعر عائد تنافسي.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.

- بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- دون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء

- برنامج موظفين بتحويل راتب.

- برنامج موظفين بإثبات دخل.

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

المستندات المطلوبة من عملاء كافة البرامج

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق وفقاً والسياسة المعتمدة.

شروط القرض:

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.