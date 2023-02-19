كيفية العناية بالبشرة بأدوات بسيطة موجودة في المنزل.. اشرب 8 أكواب يوميا

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، كيفية العناية بالبشرة والشعر بأدوات بسيطة منزليا.

وقال «الناظر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن علاج جفاف البشرة في فصل الشتاء من خلال الفازلين العادي ويوضع على الجلد صباحا ومساء، والحرص على تناول 8 أكواب مياه على مدار اليوم، وفيما يتعلق بعلاج قشرة الشعر يمكن العلاج من خلال مياه دافئة ووضع معلقتي خل عليها وتدليك فروة الرأس في الأسبوع 3 مرات.

وذكر الدكتور هاني الناظر أسباب جفاف الجلد في فصل الشتاء، وقال إن هناك عدة أسباب لذلك منها قلة تناول المياه، وسوء التغذية، ودرجة الحرارة الباردة، أو الإفراط في استخدام الصابون.

لأصحاب البشرة الدهنية.. كيف تعتني بالبشرة

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن أصحاب البشرة الدهنية يمكن العناية بالبشرة تتم من خلال ملعقة ملح على 9 أكواب من المياه ويغسل الوجه مرة صباحا وأخرى مساء، مشيرا إلى السيدات الراغبة فى توحيد البشرة، أوضح أنه يمكن عصر الليمون في المياه دافئة وعمل مساج للوجه بها وتركه على الوجه لمدة ربع ساعة قبل النوم.

لعلاج قشرة الشعر.. الخل الحل السحري

وأضاف الدكتور هاني الناظر، أن المياه عنصر مهم جدا للعناية بالبشرة سواء في فصل الشتاء أو الصيف فهي تساعد على نضارة الوجه ومقاومة الجفاف، وحذر الناظر السيدات من رسم الحنة، وقال استشاري الأمراض الجلدية الحنة التي تسم بها مواد مسرطنة وعلى السيدات ضرورة البعد عن رسم أشكالها على اليد أو الجسم.