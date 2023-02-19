«الصحة» توجه رسالة عاجلة إلى جروب «الماميز» بشأن أدوية السخونية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلى جروب الأمهات «الماميز»، قائلة «مش كل الى بيتقال يتصدق.. وفي حالة تعرض الابن أو الأبنة لسخونية لابد من استشارة الطبيب، ولا يجب الحصول على العلاجات ومنها كونجستال أو براستيمول إلا بعد العودة إلى الطبيب»، مشيرة في تقرير أصدرته منذ قليل، أنّ كل حالة مرضية تختلف ولها ظروف خاصة، والعلاج إذا كان مناسبا لطفل ليس بالضرورة أن يكون مناسبا للطفل الأخر.

الإسراف في المضادات الحيوية

وتابعت الوزارة أنّه لابد من استشارة الطبيب، محذرة من مشاركة الأدوية والمضادات الحيوية دون وصف من الطبيب، لافتة إلى أنّ هناك آثارا جانبية وخطيرة من الإسراف في تناول العلاجات دون الجرعات التى حددها الطبيب فقط.

وطالبت المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية، مؤكدة أنه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة، أو الرد من خلال المصدر المباشر والتوجيه في الطريق الصحيح بدلا من العشوائية في التعامل مع الادوية.

الحالات المرضية تختلف من شخص إلى أخر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الإسراف في تناول المضادات الحيوية يعمل على خلق بكتيريا مقاومة، ناصحا بضرورة الحد من الإسراف في استخدام المضادات الحيوية بشكل غير مبرر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطبيب هو الوحيد المختص في كتابة أنواع العلاجات وفقا لما يراه من التشخيص للحالات المرضية المختلفة، محذرا من تخزين الأدوية واستخدامها مرة أخري، لافتا الى أنّ الحالات المرضية تختلف من شخص الى أخر حتى في حال تشابه المرض.