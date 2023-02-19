جمال الكشكي: الوثائقية تعكس قوة «المتحدة» في تقديم نوافذ خارج الصندوق

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة «الوثائقية»، مشيرا إلى أنها تعد الوثائقية الأولى من نوعها في مصر، وتعكس عدة مؤشرات الأول قوة المتحدة في تقديم نوافذ خارج الصندوق وتؤكد قدرتها على الدخول في السباق الإعلامي للمنطقة.

انطلاق قناة الوثائقية

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن»، أن القناة تعد عملا توثيقيا لكافة أشكال الاعلام المرئي سواء من خلال الأفلام أو البرامج الوثائقية بما يكتب للمستقبل التاريخ الدقيق عبر المعلومات الحية والأفكار والشهادات الموثقة من أصحابها.

وتابع: كما أن «الوثائقية» نموذج كاشف بشكل تحليلي يربط المعلومات ببعضها البعض لوضع المشاهد أمام الحقائق المتعلقة بالأحداث الكبرى، والتعاونات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أن القناة ستمثل نقلة نوعية في الساحة الإعلامية عربيا وسط تنافسات كبرى.

توثيق التاريخ

وأشار «الكشكي»، إلى أن الوثائقية ستكون مرآة للمشاهد على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي ومختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإعلام يحتفظ بخصوصية مثل الكتب يمكن الرجوع إليها من خلال الاطلاع، والاستناد عليها في توثيق التاريخ.