فريدة الشوباشي: الحوار الوطني دليل على سماع الدولة المصرية لكل الأراء

قالت فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن الحوار الوطني أفضل ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لأنه سيتيح أراء مختلفة في عدد من القضايا والقطاعات، لافتا إلى أن الحوار الوطني دليل على سماع الدولة المصرية لكل الأراء الوطنية التي تحاول تغيير المجتمع للأفضل.

السيسي دائما ما يعطي الفرصة للشباب

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما تمنح الفرصة للشباب والأراء الوطنية التي تساهم في بناء المجتمع.

وأشارت «الشوباشي» إلى أن توصيات الحوار الوطني لابد من تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال عرضها على المسؤولين: «الحوار الوطني دليل على أن الجمهورية الجديدة تعطي الفرصة لجميع الأشخاص الذين يحبون أوطانهم، ولابد من تنفيذ توصياته على أرض الواقع، لكي نستفيد من هذه التجربة الرائعة بأقصى قدر ممكن».

«الشوباشي» تدعم مشروع قانون المشغولات الذهبية

وحول مشروع القانون الجديد للمشغولات الذهبية، والذي ينص على حبس الزوج ثلاث سنوات حال سلبه مصوغات زوجته، أكدت «الشوباشي»، أن هذا المشروع رائع وتدعمه بشده، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي تدعم المرأة بشكل غير مسبوق، ويظهر ذلك في توليها للمناصب القيادية داخل مؤسسات وهيئات الدولة المصرية.