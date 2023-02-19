نقيب الإعلاميين عن القناة الوثائقية: مكتبة معلوماتية بالصوت والصورة

تحدث الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن القناة الوثائقية، التي سيتمّ البث الأول لها اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساءً، وسط انتظار وترقب كبير من الجمهور لما ستنتجه هذه القناة من أفلام وأعمال مهمة، قائلًا إنَّ تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية يُعد خطوة مهمة في تاريخ الإعلام المصري.

القناة الوثائقية

وأضاف «سعدة» لـ«الوطن»، أنَّ القناة الوثائقية ستسهم في تدوين وتوثيق التاريخ المصري والمعالم المصرية والشخصيات ذات الأثر الكبير في الحياة العامة المصرية والأماكن ذات الأهمية التاريخية والقيم التراثية أو الأحداث المهمة التي تشهدها مصر والعالم.

«سعدة»: أنتظر أن يكون لدينا مكتبة توثيقية معلوماتية بالصوت والصورة

وأوضح نقيب الإعلاميين، أنّه ينتظر من القناة الوثائقية التي تظهر للمرة الأولى اليوم، أن تكون مكتبة توثيقية لكل ما سبق ذكره ومرجعية معلوماتية موثقة بالصوت والصورة لتكون دليلاً تنويرياً وتثقيفياً ومعرفياً، ليس داخل مصر فحسب ولكن في الإقليم العربي كله.

تردد القناة الوثائقية

ويأتي تردد القناة القناة الوثائقية الجديدة كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي /H.