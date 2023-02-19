تردد قناة الوثائقية الجديدة 2023.. تنطلق خلال ساعات

أقل من 8 ساعات تفصلنا على موعد انطلاق بث القناة الوثائقية الجديدة 2023، والتي تعد أول قناة وثائقية مصرية، ووفقا للخريطة المعلنة حتى الآن فإن القناة الوليدة، ستقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الوئائقية المختلفة، والتسجيلات واللقاءات التاريخية والهامة، كما توثّق عددًا كبيرًا من الموضوعات السياسية والعلمية والاقتصادية والتاريخية، من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام الجديدة التي أُنتجت خصيصا للقناة الوليدة.

هذا وتعتبر القناة الوثائقيه الجديده 2023، مرجعا مهما وموثقا للعديد من الأحداث والمعلومات الصحيحة والموثقة تاريخيًا، ومن المقرر أن يتم إطلاق القناة في تماما الساعة الـ8 مساء الليلة، عبر التردد السابق لقناة تايم سبورت 3.

تردد القناة القناة الوثائقية الجديدة 2023

وترصد «الوطن» تردد القناة الوثائقية الجديدة 2023، على القمر الصناعي المصري نايل سات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي /H.

أفلام القناة الوثائقية الجديدة

وفي السياق نفسه، أعلن الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس، القناة الوثائقية الجديدة 2023، أنّ الخريطة البرامجية للقناة الجديدة، تضم عددًا كبيرًا من الأفلام الوثائقية، التي وثّقت حياة شخصيات مهمة كان لها بصماتها في التاريخ المصري بكل المجالات الأدبية والعلمية والتاريخية والفنية منها، «الريحاني»، و«صالح مرسي»، و«يوسف إدريس»، «أدهم الشرقاوي»، و«فرقة رضا»، و«هيكل».