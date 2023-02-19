استمرار أعمال إصلاح كسر خط مياه عمومي في حي الضواحي ببورسعيد

تابع العاملون بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد اليوم، أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب العمومي بمنطقة التصنيع، حيث أوضحت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي في بيان، متابعتها عملية إصلاح كسر خط مياه الشرب العمومي.

سرعة الانتهاء من الأعمال

وأكدت رئيس حي الضواحي أن الفريق الفني التابع لطوارئ المياه وورش الأشغال التابع لهيئة قناة السويس، بالتعاون مع إدارتي الأزمات والكوارث والصيانة بالحي، بدأ أعمال إصلاح كسر خط المياه لسرعة الانتهاء منه وإعادة ضخ المياه مره أخرى إلى سكان منطقتي التصنيع وأمل نهضة مصر في أسرع وقت ممكن.

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح لتجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

بلاغ بكسر خط المياه

وكان قد ورود بلاغ بالحادث صباح اليوم، وتم على الفور إبلاغ طوارئ المياه، كما انتقل مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي إلى موقع البلاغ أمام مدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية، وتبين من المعاينة حدوث كسر بخط المياه، وجار العمل على إصلاحه.