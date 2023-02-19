وزيرا التنمية المحلية والتعليم يدشنان مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة (صور)

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، اصطفاف 45 سيارة تحمل 130 ألف شجرة من الأشجار المثمرة وغير المثمرة، وتشمل أشجار الزيتون والفراولة والرمان واليوسفي، بالإضافة إلى شجرة أكسيا، مقدمة من وزارة الإنتاج الحربي، حيث ستنطلق السيارات إلى الأماكن المخصصة لها بمدن ومراكز المحافظة.

وتعد هذه الأشجار أكبر كمية يتم توفيرها للمحافظات، كما تأتي كمرحلة أولى ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة، والمقرر الوصول بها إلى 300 ألف شجرة.

كما قام وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم ونائب محافظ البحيرة بتدشين المبادرة بزراعة مجموعة من تلك الأشجار على كورنيش دمنهور وقرية الأبعادية، إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مبادرة 100 مليون شجرة تنفذ خلال 7 سنوات

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، مشيرا أنها بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية.

يأتي ذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل في زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

الترويج لمبادرة 100 مليون شجرة

وأشار أن هناك ضرورة الترويج لمبادرة 100مليون شجرة، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها والعائد الاقتصادي الذي سيعود على المحافظات وفرص العمل المتاحة لأبناء المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشارت «بلبع» أنه حتى الآن تم زراعة 76688 شجرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 131185 شجرة سيتم زراعتها في الحالي، كما يبلغ إجمالي أطوال الشوارع المستهدف تشجيرها 352 كيلومترا.