«البترول» و«النقل» يبحثان موقف المشروعات المشتركة بينهما

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري لمناقشة ودعم العمل المشترك بين الجانبين في عدد من الموضوعات المشتركة مع وزارة النقل، كإمداد هيئات وشركات وزارة النقل بالمنتجات البترولية وتطوير الموانئ البترولية المتخصصة والتى يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

تنسيق مشترك بين الوزارتين

وأكد الملا، أنّ الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين وعملهما معا، لدعم الموضوعات المشتركة التي تقدم نموذجا واضحا ومثلا يطبّق بين كل الوزارات، لافتا إلى أنّ وزارة البترول تعمل على تطوير الموانئ البترولية المتخصصة التي تمتلكها ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق الاشتراطات والقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية وحماية البيئة وذلك في إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن برنامج عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

ووجّهت وزارة النقل، الشكر لفريق وزارة البترول على ما يقدمه من أوجه تعاون ودعم في الموضوعات المتعلقة بين الوزارتين، مشيرا إلى أنّ الفترة الحالية تشهد العمل على عدد من المشروعات المستقبلية فيما يخص التوسعات التى تجريها الدولة بالموانئ البحرية ضمن تطوير قدراتها كمركز لوجيستي للنقل والتداول، كما تشهد العمل على الانتهاء من تسوية الملفات المتعلقة بين الجانبين.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع الموسع مع فريق العمل المشترك بين الجانبين بسرعة الانتهاء من الموضوعات المتعلقة والإطار الرئيسي لتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم التعاون المستقبلي سواء فى توفيق الأوضاع والتراخيص وتأمين الإمدادات وتطوير الموانئ، ومراكز مكافحة التلوث بها وغيرها من الموضوعات محل التعاون والعمل والإجراءات اللازمة لتشجيع جذب الاستثمار في القطاعين.

حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبيه للتخطيط والمشروعات والتكرير، والمحاسب خالد عثمان، مساعد الوزير للتجارة الداخلية والخارجية، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير للنقل والتوزيع، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، واللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء أحمد حواش، رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للتشغيل والموازنات، وعدد من رؤساء شركات قطاعي البترول والنقل.