وزير البترول يبحث فرص الاستثمار في مصر مع وفد شركة ألمانية

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدا من شركة MAVEG الألمانية على هامش ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023».

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة الألمانية المتخصصة في تصنيع المعدات الصناعية التي تمتلك تاريخا طويلا من العمل في أوروبا.

مشروعات التكرير والبتروكيماويات

وأشار وفد الشركة الألمانية إلى رغبته في التعاون مع قطاع البترول مستعرضا أوجه التعاون الممكنة في العديد من المجالات مثل مشروعات التكرير والبتروكيماويات، وإمكانية تصنيع المعدات محليا ونقل الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة للشركة.

تصنيع المعدات محليا

وتم بحث التعاون في مجال تصنيع المعدات محليا وليس توريدها مع شركتي «إنبي وبتروجت»، خلال فترة المعرض وسط إشادات بإمكانات وخبرات الشركتين التي جرى استعراضها في «إيجبس 2023»، وأبدى الوفد الألماني استعداده للتعاون، مشيرا إلى عقد لقاءً مع شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي لبحث فرص التعاون بين الجانبين.