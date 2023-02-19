ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن قمح على متن سفينة روسية اليوم

استقبل ميناء دمياط البحري، اليوم الأحد، السفينة MATIN BAY قادمة من روسيا على متنها حمولة تقدر 25000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، للأسواق المصرية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 سفينة بضائع، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة MATIN BAY، والتي ترفع علم سيرياليون، ويبلغ طولها 170 مترا وعرضها 26 مترا، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ25000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح المركز الإعلامي بميناء دمياط أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

صادرات البضائع العامة

وذكر أنه بلغت حركة الصادر من ميناء دمياط في البضائع العامة 8145 طن أسمدة تشمل 5702 طن يوريا و1609 أطنان كلينكر و834 طن سماد معبأ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55126 طنا، تشمل 16200 طن قمح و3655 طن زيت طعام و10894 طن فول و11445 طن سكر و2081 طن حديد و9921 طن خردة و930 طن خشب زان، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1029 حاوية بضائع، وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3451 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 20577 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164775 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3914 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، كما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5201 شاحنة.