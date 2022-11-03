ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة و15.5 ألف طن قمح اليوم

شهد ميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول سفن الحاويات والبضائع، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث استمرت حركة التفريغ والشحن على الأرصفة، والتي استقبلت خلال الساعات الأخيرة 10 سفن.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن 12 سفينة غادرت الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة داخل الميناء إلى 23 سفينة، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11366 طنا، تشمل 6800 طن يوريا، و866 طن نترات أمونيوم، و3700 طن بضاعة متنوعة.

ميناء دمياط يستقبل 15500 طن قمح

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع بلغت 54957 طنا تشمل 15500 طن قمح، و23100 طن ذرة، و576 طن أبلاكاش، و1854 طن خشب زان، و1500 طن مولاس و1170 طن زيت طعام، و11257 طن فول.

3857 حاوية مكافئة خلال تعاملات اليوم

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 885 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 293 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3857 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 137821 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170690 طنا.

كما غادت 3 قطارات بحمولة إجمالية 4011 طن قمح، إلى صوامع شبرا وطنطا والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 3936 شاحنة.