مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط ومكتب CEB الهندسي بالتعاون مع جامعة إنجليزية

على هامش وقائع جلسة «نحو نقل مستدام ومحايد مناخيا وخالي من الانبعاثات»، بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط و المكتب الاستشاري الهندسي CEB بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد الإنجليزية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون في البحث العلمي والتقني والفني بين الأطراف الموقعة فى مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئي ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن المكتب الاستشاري الهندسي الدكتور إسلام أمين أستاذ الهندسة البحرية بجامعة ستراثكلايد والمدير العام للمكتب بجلاسكو، المملكة المتحدة، وبحضور الدكتور أركان أوتراكوس ممثل الجامعة.

تطوير أطر التعاون بين ميناء دمياط وجامعة ستراثكلايد

وأكد وزير النقل أن مذكرة التفاهم تهدف لتطوير أطر التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجامعة ستراثكلايد فيما يخص تبادل المعلومات والخبرات العلمية والفنية والزيارات لأغراض البحث والتدريب والاستشارات بين المختصين من الجانبين، والتنظيم المتبادل للندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية والفنية وعقد الدورات التدريبية في المراكز البحثية للجامعة بالمملكة المتحدة، وتنفيذ برنامج بحثى مشترك لتطوير وتحسين العمليات والإجراءات والخدمات البحرية بميناء دمياط، كما تتضمن مقترح للتعاون في تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استغلال حواجز الأمواج بميناء دمياط بطريقة مبتكرة لتحويل طاقة الأمواج واستغلال حركتها كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة هندسية طبقا للاشتراطات البيئية الدولية.

تطوير كافة الموانئ البحرية المصرية

كما أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية على مختلف الجوانب والتي تتضمن تطوير البنية التحتية، وتطوير وتنمية العنصر البشري، ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتحسين وتطوير الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .