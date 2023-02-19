تنطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، وتذاع عبر القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب اليوم

شبكة أون تايم سبورت هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب اليوم على البث الأرضي، وطول مدة البطولة، وحصلت شبكة bine سبورت على حقوق البث الفضائي، حيث سيتم نقل حفل افتتاح البطولة الساعة الثالثة عصرا على أرض استاد القاهرة، على أن يفتتح منتخب مصر أولى مبارياته فى البطولة أمام منتخب موزمبيق، في تمام الساعة الـ4 عصرا.

بطولة أمم أفريقيا للشباب

تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب 2023 في الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، ويشارك بها 12 منتخبا أفريقيا بـ3 مجموعات.

موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم

تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم، الجولة الأولى من مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، على أرض ستاد القاهرة الدولي.

مجموعات بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

- المجموعة الأولى تضم منتخبات «مصر، والسنغال، وموزمبيق، ونيجيريا».

- المجموعة الثانية «جنوب السودان، وأوغندا، والكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى».

- المجموعة الثالثة «تونس، وزامبيا، وجامبيا، وبنين».