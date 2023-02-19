إيناس عبد الدايم والمناوي وعابدين يشاهدون مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

شهدت مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» للنجم الكبير محمد صبحي، حضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين على رأسهم الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، بصحبة أسرتها، وأيضا حضر الإعلامي الكبير عبد اللطيف المناوي مع أسرته، والمخرج الكبير عمرو عابدين، والإعلامية التونسية عبلة الأسود، وذلك لمشاهدة العرض المسرحي.

عقب العرض المسرحي رحب محمد صبحي بضيوفه واستقبلهم في مكتبه، وأبدوا جميعا إعجابهم بالعمل المسرحي المتكامل وعبروا عن استمتاعهم بالكوميديا الغنائية وبالفكرة التي تلخص تاريخ مصر في 100 عام من خلال ساعتين ونصف هي زمن العرض.

ضيوف مسرحية عيلة اتعملها بلوك

وأشاد الإعلامي الكبير عبد اللطيف المناوي بمسرحية محمد صبحي وبكل عناصر العمل المسرحي، مؤكدا أن العمل فرجة مسرحية متكاملة للأسرة المصرية ويدعو الجميع لمشاهدته.

أما المخرج عمرو عابدين فأشاد بالممثلين وعلى رأسهم النجم الكبير محمد صبحي، مؤكدا أن مسرح الفنان محمد صبحي يحمل المتعة والفكر معا، فأنت تضحك وتستمتع بما تشاهده ثم تفكر في المضمون الذي يقدمه فمسرحه يدعوك للتفكير مع المتعة.

تفاصيل مسرحية عيلة اتعملها بلوك

«عيلة اتعمل لها بلوك» مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته «استوديو الممثل»، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.