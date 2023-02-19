«الزراعة» تتابع تدقيق مساحات القمح في الفيوم والشرقية

تفقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة في الفيوم، اليوم، المحاصيل الشتوية خاصة القمح، وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.

‏وأكد رئيس قطاع الخدمات، أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.

الشرقية أكبر محافظة في زراعة القمح على مستوى الجمهورية

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، جولة تفقدية لمحافظة الشرقية، تفقد خلالها المحاصيل الشتوية والقمح يرافقه المهندس حسين امين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وشملت الجولة متابعة محصول القمح ومراجعة المساحات المنزرعة بالمحصول، ومقارنة الحصر الورقي بالحصر الفعلي على الطبيعة، حيث تعد الشرقية أكبر محافظة في زراعة القمح على مستوى الجمهورية.

لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين

وقال يوسف إنّه جرى عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها، والتوصية بري المحصول في هذه الفترة في عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.

وأكد أنّه بناء على توجيهات وزير الزراعة، تواصل قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، زيارة المحافظات المختلفة لمتابعة القمح في هذه الفترة المهمة من عمر المحصول، وتدقيق المساحات المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع.