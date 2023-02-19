إصابة عامل بطلق ناري في الكتف عن طريق الخطأ من زميله بمنشأة القناطر

أصيب عامل بطلق ناري في الكتف بالخطأ من سلاح خرطوش بحوزة زميله، ونُقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث منشأة القناطر، بتلقيه بلاغًا من عامل 25 سنة، فرد أمن 42 سنة، عامل 39 سنة مصاب بطلق ناري بالكتف من الخلف مستقلين سيارة ملاكي ملك الأول تعرضوا؛ لإطلاق عيار ناري من شخصين يستقلون دراجة وتعرفوا على أحدهم نقاش 21 سنة بسبب خلاف مع الاول، تم ضبط.

إصابة خطأ

وبمناقشته وإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقولهم، وأنهم أثناء تواجدهم بالسيارة كان بحوزة الثانى سلاح نارى خرطوش خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ إصابة الثالث المتواجد معه في السيارة وانه قام بعد ذلك بالقاء السلاح الناري في أحد الأراضي الزراعية، وألقي القبض عليه، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.