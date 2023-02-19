إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالفيوم

أصيب 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد سيطرته على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين في الحادث، وتقديم مياه الشرب لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، أمام مدينة الفيوم الجديدة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 11 شخصا بالحادث

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، وتبينّ انقلاب السيارة أمام مدينة الفيوم الجديدة، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص حالاتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم حسب إصابته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.