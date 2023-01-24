مصرع عامل سقط من أعلى عمود إنارة في منشأة القناطر

لقى عامل بشركة الكهرباء مصرعه، أثناء عمله بتصليح عمود إنارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد بوفاة عامل.

أسباب سقوط عامل كهرباء

وتبين من المعاينة، أن العامل المتوفى يعمل في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأنه سقط من أعلى عمود إنارة أثناء عمله بتصليح عطل كهربائي، وأنه يدعى «أسامة. م» 42 سنة عامل بشركة الكهرباء ومقيم أوسيم، ما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد إلى أنه توفى متاثرا بإصابته، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.

تشريح جثمان عامل كهرباء

أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وبحسب تحريات المباحث وأقوال زملاء المتوفى، أنه كان يقوم بتصليح عطل كهربائي واختل توازنه، وسقط من أعلى عامود الإنارة، ومات إثر إصابته تلك.