وزير الخارجية الأسبق: استقرار مصر أوجدها في كل المحافل الدولية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، يجب على الدولة المصرية أن تكون واحة الاستقرار في الإقليم الواقعة فيه، مضيفا أن الدولة أصبحت تتواجد في محافل كثيرة بعد أن كانت لفترة دولة مرفوضة، مبررا ذلك باستقرار الدولة.

وأوضح: الدولة المصرية في الماضي كان الخطر يواجهها من الشرق، لكن حاليا تواجه مخاطر من 4 اتجاهات، ويجب أن تتعامل في كل الاتجاهات بنفس القوة والوقت، وهذا يشكل عبء اقتصادي على الدولة.

وأضاف «العرابي» خلال ندوة «الخطاب الوطني في ظل التحديات والمتغيرات الدولية»، التي أقيمت داخل كلية التمريض جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أنه يوجد ظاهرة جديدة في الحياة السياسية الدولية وهي العبور للحدود، وذلك في كل المحاور مثل الأمراض والإرهاب والأزمات الاقتصادية.

التغيرات تحدث في وقت أقصر

وتابع أنه كانت تحدث المتغيرات الدولية كل 10 سنوات، وتتسبب في تغير العلاقات، مثل انهيار سور برلين في عام 1989، وهو ساهم في انهيار الاتحاد السوفيتي، وأحداث 11 سبتمبر 2001 والتي أدت لغزو العراق، ، وأزمة كورونا في 2020 وأزمة روسيا وأوكرانيا عام 2022، وأصبح حاليا يوجد تغيرات كل عام.

أردف: النظام العالمي الحالي أثبت عدم كفاءته، قائلا أن 3 دول أعضاء مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين أصبحوا المسؤولين عن عدم السلام العالمي بعكس وظيفتهم كأعضاء المجلس، واستطرد أنه يجب أن يطبق ميثاق الأمم المتحدة على العالم دون أن يفرق بين الدول.

وأضاف: يمر عام على الصراع الروسي الأوكراني، مضيفا أنه لا يوجد تماسك قوي بالاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بخروج بريكانيا، وأن شعوب هذه الدول لم تكالب بدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أنه في وسط البروباجاندا لا يوجد إحساس بعبء الخسائر البشرية للأزمات، مختتما أننا أمام عالم غير محكوم بالقواعد، وأن الحدود لا تقي من الأزمات فهي تمنع دخول البشر فقط.