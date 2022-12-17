مدير «الأهرام للدراسات»: مصر تضع القارة السمراء على رأس أولوياتها في المحافل الدولية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية تتمتع بصقل كبير في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر قدمت نفسها في أكثر من محفل دولي، والحديث عن تجاربها التنموية، بالإضافة إلى اهتمامها بالقضايا التي تخص القارة السمراء.

مصر تعبر دائما عن مشكلات القارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحدثت كثيرا عن مطالب القارة السمراء في أكثر من محفل دولي، مثل قمة مجموعة العشرين ومؤتمر المناخ، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، لافتا إلى أن مصر تعبر دائما عن مشكلات القارة، وتطالب بدعم دول أفريقيا.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في القمة الأمريكية الإفريقية، عن ضرورة تحسين نصيب القارة السمراء في التجارة العالمية، وشروط التبادل التجاري، موضحا أن ذلك متوقف على البنية التحتية لدول القارة لجذب الاقتصاد الأوروبي.

حل الأمن الغذائي لمصلحة العالم

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في كلمته بالقمة، إلى أهمية ربط الأمن الغذائي بالأمن المائي، موضحا أن حل قضية الأمن الغذائي ليس لمصلحة القارة فقط، بل لمصلحة العالم أجمع، بعد أزمة الجوع المنتشرة في أوروبا خاصة في ظل تتمتع القارة السمراء بالثروات التي من الممكن أن تساعد في حل هذه الأزمات.

وأوضح أن الرئيس السيسي، تحدث أيضا عن قضية عبء الديون على الدول، بالأخص دول أفريقيا، وتوفير التمويل اللازم لها، ودعم دول الاقتصاديات الناشئة، والتغلب على مشكلات التي تقف عائقا أمام الاقتصاد الأفريقي بتوفير التمويل والاستثمار الأجنبي.