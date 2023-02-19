الدفع بسيارات متنقلة محملة بالخضر والفاكهة والبيض بأسعار مخفضة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الدفع بعدد من السيارات المتنقلة (منافذ متنقلة) بشوارع وميادين المحافظة، محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار مخفضة، من إنتاج المشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي وضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» للمساهمة في خفض الأسعار للحد من جشع بعض التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة.

سيارات متنقلة

وأوضح محافظ أسيوط أن السيارات المتنقلة متواجدة أمام ديوان عام المحافظة وبحي غرب والوليدية ونزلة عبداللاه بحي شرق، ضمن خريطة التمركزات التي تم وضعها مسبقا لتصل هذه المنتجات والسلع الغذائية إلى جميع الأماكن الحيوية والقريبة من المواطنين لتوفير احتياجاتهم من تلك السلع بأسعار مدعمة وبالجودة المطلوبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الحالية.

منافذ ثابتة ومتنقلة

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة ومسئولي الإصلاح الزراعي لاستمرار تسيير المنافذ المتنقلة وفتح منافذ ثابتة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة وضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مقدمًا بالشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الجهد المبذول من أجل العمل على توفير سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

مواد غذائية

من جانبه قال المهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، إنه تم تسيير عدد من السيارات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني، مثل الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان وغيرها ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا من إنتاج المشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي، لافتاً إلى استمرار تسيير تلك المنافذ في الأماكن المختلفة، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء تلبية لاحتياجات المواطنين.