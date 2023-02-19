وزير التنمية المحلية: التوسع في منافذ «أهلا رمضان» بالقرى الأكثر احتياجا

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، معرض «أهلا رمضان» بمدينة دمنهور.

معرض أهلا رمضان يضم 15 جناحا

ويضم المعرض أكثر من 15 جناحا لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية وأجنحة المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية وأجنحة أخرى لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها، وأخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات والمنظفات.

يأتي ذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم افتتاح العديد من المعارض المماثلة بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع في إطلاق عدد من المنافذ والشوادر، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام.

وأشاد «آمنة» بجودة المعروضات والتخفيضات لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم، مؤكداً حرص الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توفير السلع والمنتجات الغذائية

كما أكدت نائب محافظ البحيرة استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأوضحت نائب المحافظ أن المحافظة قامت بافتتاح 12 معرضا من معارض أهلاً رمضان، وجار التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات.

منافذ منتجات مدارس التعليم الفني

وتابعت أن هناك منافذ منتجات مدارس التعليم الفني الزراعة والتي بلغ عددها 21 منفذا، وكذا معارض «أهلاً رمضان»، والجاري افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق.