استشاري تغذية توضح فوائد تناول الخيار قبل النوم: يقوي المناعة والعظام

يحب الكثير من الأشخاص وضع الخيار في طبق السلطة، أو أثناء تناول الوجبات المختلفة خلال اليوم، ولكن ينصح الأطباء بتناوله قبل ساعات النوم، كونه يحمل الكثير من الفوائد المختلفة، منها تعزيز المناعة وقوة العظام.

كما يعد الخيار، أحد الأطعمة التي تحتوي على نسبة 96% من المياه، وتناوله بانتظام يساعد على ترطيب المعدة، كما أنه يساهم في الحصول على نوم هادئ، وتستعرض «الوطن»، أهمية تناول الخيار قبل ساعات النوم.

أهمية تناول الخيار قبل ساعات النوم

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الخيار من الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة، والتي بدورها تعزز من الدورة الدموية، فضلا عن أنها تمنع الشخص من التعرض للإصابة بالسرطانات.

وأضافت رئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن الخيار يساعد على النوم الجيد، خلال الليل، وينقي الجسم من السموم، فضلا عن أنه تناول بشكل مستمر، يساعد على الحفاظ على مستوى السكر في الدم، موضحة أن بعض الشرائح من الخيار، توضع في كوب من الماء، ويتناوله الشخص، يعزز من المناعة، ويحفظ الجسم من السموم.

هل الخيار يعد مفيدا للبشرة؟

وتابعت الدكتور نهلة، في تصريح الـ«الوطن»، أن أحد أهم فوائد الخيار، هو أنه يساهم في نضارة البشرة، إذا خلط مع بعض المكونات الأخرى، كالزبادي، كما أن وضع شرائح منه على البشرة، يعد مرطبا فعالا، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات أكسدة، وهو ما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الوجه، ويجعل الشخص يحصل على بشرة صافية ومشرقة.

الخيار والجهاز المناعي

وأوضحت استشاري التغذية، أن أحد فوائد الخيار، أنه يحافظ على الجهاز المناعي، وتعزيز قوة العظام، وذلك لاحتوائه على فيتامين «ك»، موضحة أن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم، عليهم بتناول الخيار، إذ أنه يعد من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، كما أنه يقلل فرص الشعور بالجوع، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء، وبالتالي يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.