أسعار الخضروات اليوم في أسواق السويس.. الخيار بـ5 جنيهات

تشهد أسعار الخضروات في أسواق محافظة السويس، استقرارًا اليوم الإثنين، في عدد من الأصناف الرئيسية كالطماطم والخيار،في ظل إقبال المواطنين على شراء حاجاتهم الأساسية من الأنواع المختلفة.

محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، قال لـ«الوطن»، إن أسعار الخضروات في سوق الأنصاري الرئيسية بالمحافظة، هي مصدر تقدير الأسعار الاسترشادية التي يجري الإعلان عنها، في إطار تشديدات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لمنع أي تلاعب في الأسعار.

متوسط أسعار الخضروات في السويس

وجاءت تقديرات الأسعار الاسترشادية للخضار بمحافظة السويس، كما يلي:

- البطاطس من 7 إلى 9 جنيهات.

- الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات.

- الجزر من 6 إلى 9 جنيهات.

- الملوخية من 9 إلى 10 جنيهات.

- الليمون من 9 إلى 10 جنيهات.

- الباذنجان من 5 إلى 7 جنيهات.

- الفلفل من 6 إلى 10 جنيهات.

- الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

- البامية من 15 إلى 20 جنيهًا.

- الخيار من 5 إلى 10 جنيهات.

- الفاصوليا من 15 إلى 20 جنيهًا.