محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض أهلآ رمضان في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر، والذي يتكون من 50 باكية على مساحة 700 متر، ويضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يشارك في المعرض نحو 56 عارضا لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد سعد الله، مدير مديرية التموين، واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول.

تخفيضات 30% في معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة وكعك العيد بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

وأشار الشريف أن هناك 28 سلعة أساسية بالإضافة إلى أكثر من 100 سلعة فرعية مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر المكرونة 17.5 جنيه بدلا من 22 جنيها والزيت 800 مل 35 جنيها بدلا من 50 جنيها، والزيت 1 لتر 53 جنيها بدلا من 60 جنيها، مضيفا أن نسبة التخفيض على السكر تصل إلى 20% داخل المعرض.

وأوضح أن سعر كيلو اللحمة البرازيلي درجة أولى، 145 جنيها بدلًا من 180 جنيها، وسعر المفروم 150 جنيها بدلًا من 160 جنيها، لافتا أن سعر الدواجن كيلو و200 جرام 110 جنيهات بدلا من 155 جنيها، وكيلو البط 95 جنيها بدلًا من 100 جنيه، وسعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيها بدلا من 29 جنيها، والجبن الرومي 148 جنيها بدلا من 160 جنيها، وتصل نسبة الخصم على العطارة والمنظفات والبلح إلى 20%، وخصومات متنوعة على الملابس تصل إلى 60%.