ارتفاع عدد معارض أهلا رمضان إلى 12 فرعا بالإسكندرية

تزداد معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023 اليوم الأحد بافتتاح فرع جديد، ليصل عددها إلى 12 فرع يتمثلون في فرع رئيسي في محطة مصر بالإضافة إلى 11 فرعًا عبر المجمعات الاستهلاكية في كافة أنحاء المدينة الساحلية، أحدثها ما سوف يتم افتتاحه اليوم في منطقة محمد نجيب، وذلك ما ازدياد أعداد الفروع لجعلها أقرب إلى منازل المواطنين من أجل شراء احتياجاتهم كونهم يوفرون السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 30%.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خريطة معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023 بعد زيادة عددها لمعرفة كل مواطن المعرض الأقرب إلى منزله.

أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023

جرى تخصيص عدد 11 مجمعا استهلاكيا بأنحاء المحافظة لإقامة معارض أهلا رمضان لتغطية كافة مناطق الإسكندرية غربا ووسط ووشرقا، بجانب الفرع الرئيسي في محطة مصر، حيث تمت مراعاة البعد الجغرافي للمناطق الأكثر سكانا لتغطية احتياجاتهم.

معارض أهلا رمضان وسط الإسكندرية

- مجمع وهدان بالمنشية

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان.

- معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر الذي يعد قبلة المناطق من كافة أنحاء المدينة كونها نقطة التلاقي الرئيسية.

معارض أهلا رمضان شرق الإسكندرية

- معرض ميدان محمد نجيب سيدي بشر والذي يفتتح ظهر اليوم وهو أحدث معارض الإسكندرية في 2023 حتى الوقت الراهن.

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدى

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس

- مجمع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

معارض أهلا رمضان غرب الإسكندرية

- مجمع البيطاش الرئيسى بجوار عمر أفندى.

- مجمع محمد كريم بمنطقة بحري.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

تخفيضات معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023

وتشمل هذه المعارض كميات وفيرة من المنتجات من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والسكر والزيوت والأرز والسمن والدقيق والمكرونات وغيرها من السلع الغذائية الأساسية وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل إلى 30% فى بعض السلع.