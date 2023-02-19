كفر الشيخ يفوز على أسوان ضمن مباريات دوري منتخبات كرة السلة للصم «بنات»

شهد ملعب مركز شباب الحرمين بالإسكندرية فوز منتخب كفر الشيخ على منتخب أسوان بنتيجة 8 - 3 ضمن منافسات النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم «بنات»، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب قادرون باختلاف» بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بمشاركة 19 محافظة، والمقامة فى الفترة من 18 حتى 23 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

منتخب كفر الشيخ يلعب ضمن المجموعة الثالثة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منتخب المحافظة يلعب ضمن المجموعة الثالثة، ويهدف دوري منتخبات كرة السلة للصم «بنات» إلي توسيع قاعدة الممارسة، وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة، ولاكتشاف المواهب، وزيادة الانتماء لديهم، لافتاً أن ذلك يأتي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ويرافق الفريق مصطفى الحلو، منسق «مكتب قادرون باختلاف».

تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات

يذكر أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 5 منتخبات ما عدا المجموعة الأولى، والتي ضمت 4 محافظات «القليوبية، والمنوفية، وبورسعيد، والأقصر»، وضمت المجموعة الثانية محافظات «بني سويف، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، والوادي الجديد»، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات «كفر الشيخ، والجيزة، وأسيوط، والفيوم، وأسوان»، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات «القاهرة، والمنيا، والبحيرة، وقنا، وشمال سيناء».