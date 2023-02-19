المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم «م.ع.ح»، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة قسم جرجا بسوهاج.

وصدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

ترويج المخدرات

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما وردت المعلومات لضباط المباحث، مفادها أن المتهم يتاجر فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين ويروج المخدرات على المتعاطين.

ضبط المتهم وبحوزته مخدر الشابو

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إلقبض على المتهم، وبحوزته عدد من أكياس مخدر الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها المتقدم.