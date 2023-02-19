أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. «جيزة 94» بـ 6300 جنيه

سجلت أسعار القطن اليوم بالمحافظات، ارتفاعا طفيفا في سعر قنطار القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، وفقاً لعمليات التسويق عبر المزادات العلنية التي عقدت في محافظات مصر، اليوم الأحد.

ارتفاع أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد شهدت ارتفاعا محدودا، وذلك بما يصب على قطاع المزارعين بالنفع، إذ سجلت أسعاره التالي:

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ 7900 جنيه.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6600 حتى 6800 جنيه.

- كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 94 ما بين 5600 ألف حتى 6300 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 50 جنيهاً لكل قنطار قطن لليوم الثاني على التوالي.

- كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 5750 حتى 6150 ألف جنيه، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهاً لكل قنطار قطن.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 5950 حتى 6800 جنيه.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الأحد

وأشار «محمد»، إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد شهدت حركة تداول جيدة خاصة في قنطار القطن جيزة 94 وجيزة 97، وذلك من خلال تسويق القطن للشون بالوجهين البحري والقبلي اليوم الأحد.