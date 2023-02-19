اختتام مشروع دوائر الإبداع 2 لتنمية القادة الثقافية بدار الأوبرا غدا

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بالشراكة مع اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية برئاسة سابينة كرويسنبرونر حفل ختام مشروع دوائر الإبداع 2 لتنمية وإعداد المدير الثقافي بإقليم القناة، وذلك يوم الاثنين 20/2/2022 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

مشروع دوائر الإبداع

وقد صرح عزمي في بيان صحفي أن مشروع دوائر الإبداع في نسخته الثانية هو خطوة مهمة في تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس الأعلى للثقافة مع اتحاد المراكز الثقافية الأوروبيةEUNIC ، في يوليو الماضي، والذي استهدف تنمية الصناعات الثقافية وتحسين المناخ العام للاقتصاد الإبداعي في مصر، وخلق فرص العمل، وتحفيز دورة رأس المال، عبر تقديم الدعم التدريبي والمالي الملائم للتطوير المؤسسي، ما ينعكس بالضرورة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة وزارة الثقافة في اتصالها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تضمنت (دعم الصناعات الثقافية) كهدف استراتيجي.

المشاركة الثقافية الأوربية المصرية

وصرحت سابينه كروسينبرونر، رئيسة اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية، أن هذا المشروع والتعاون يأتي استكمالاً للتعاون السابق في برنامج دوائر الابداع 1 الذي تم تنفيذه أيضًا بالشراكة بين اتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية والمجلس الأعلى للثقافة ويتماشى هدفه مع المصلحة المشتركة لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة واتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية في مصر لتسهيل وتمكين التآزر وتعزيز المشاركة الثقافية الأوروبية المصرية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في العلاقات الثقافية الأورومتوسطية.

كما صرح محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة أن مشروع دوائر الإبداع 2 عمل على تقديم الدعم التدريبي والفني أولاً لمدير الثقافة والفنون من القطاعين الحكومي والأهلي بإقليم القناة عبر عدد من الورش في مجال السياسات الثقافية، والهياكل التنظيمية، والقوانين المتصلة بالصناعات الثقافية فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والتسويق وكتابة المشاريع.

وتلقى هذا التدريب بمحافظتي بورسعيد والسويس 43 متدرب، كما تضمنت دوائر الإبداع 2 عقب ذلك تم الإعلان عن منحة تقدر ب 35 ألف جنيه للمشروع الواحد للمتدربين الذين اجتازو التدريب وتقدم للمشاريع الثلاثة الأكثر اكتمالاً وجدوى ثقافية واجتماعية واقتصادية.

تتضمن فاعليات حفل الختام كلمات افتتاحية للدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، و السفير كريستيان برجر : سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسابينة كرويسنبرونر رئيسة اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية، ورشا عبد المنعم مديرة التدريب عن الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ، والدكتور محمد عبد الدايم المدير السابق لإدارة التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة. كما يشمل الحفل التكريمات وتتضمن تكريم المشاركين بالمشروع: من المدربين وفريق العمل: أشرف قناوى – أميرة سباعى –رامى الدسوقى- محمود عثمان – طاهرة طارق – محمد ريان – ليلى بباظة ، ومنسقي التدريب (رشا عبده، وبسمة أحمد)، ومسئولى السوشيال ميديا والإعلام أ. أحمد منصور و محمود مراد.

وكذلك تكريم الشركاء: السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة - المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودرع خاص لدار الأوبرا المصرية –، الأستاذ ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد، الأستاذ عبد المنعم حلاوة رئيس فرع ثقافة السويس،.

يتخلل الحفل فقرة موسيقية تقدمها عازفة الفلوت العالمية الدكتورة رانيا يحيى، وينتهي بالإعلان عن المشاريع الفائزة بمنحة دوائر الإبداع .