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«الغرف التجارية» تعلن التعاقد على استيراد دواجن مجمدة لخفض السعر بالسوق

كتب:

مارينا رؤوف
08:30 م | الأحد 19 فبراير 2023
الدواجن

الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن الدولة تتجه في الوقت الحالي لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التموين ستستورد من دول يتم التأكد من خلوها من أي أمراض في الدواجن، لسد حاجات المواطنين من الدواجن.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من جميع الدواجن التي سيتم استيرادها ومن جودتها وتحليلها للتأكد من صلاحياتها للتأكد من خلوها من أي مرض، مؤكدا أن الدولة تتأكد من صحة كل شيء للحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح أن استيراد الدواجن المجمدة يأتي لسد احتياج المواطنين خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان والذي تزداد فيه العزومات والإقبال على الدواجن باعتبارها أقل سعرا من اللحوم.

خفض الأسعار بسبب الاستيراد والإفراجات الجمركية

وأكد أن استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة سيقلل من ضغط الطلب على الدواجن البلدية، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الأسعار أو على الأقل تثبيتها على الأسعار الحالية.

وتوقع أنه مع زيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف للدواجن ستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة نظرا لتواجد الأعلاف بأسعار جيدة ومتوفرة وهو ما سيقلل الأسعار خلال الفترة المقبلة على الدواجن بجانب استيراد الدواجن المجمدة وطرحها في الأسواق، وكذلك مع إعفاء المزارع من الضرائب العقارية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.