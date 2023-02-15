عضو «شعبة الدواجن»: 5 أسباب لتراجع الأسعار بينها توفير مستلزمات الإنتاج

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن الأسعار خلال الفترة الماضية سببت جدلًا كبيرًا عند الكثير من الأشخاص بسبب ارتفاعها، موضحًا أن هناك أخبارًا جيدة للمواطنين عن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار «السيد» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر تراجع سعر كيلو الدواجن إلى 56 جنيه، منتصف مارس، وقبيل شهر رمضان المبارك بأيام.

وأضاف: «ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بسبب أزمات نقص مستلزمات الإنتاج بسبب قرار الاعتمادات المستندية، والتي تسببت في تأخير بعض مستلزمات الإنتاج في الجمارك ولكنها الآن جرى حلها».

وتابع: «مع زيادة الإنتاج وتوفر المستلزمات تنخفض تكاليف الإنتاج وهي من أهم العناصر التي تسببت في رفع أسعار الدواجن، ولكن في الوقت الحالي توافرت مستلزمات الإنتاج في السوق بعد الافراج الجمركي عنها».

سبب انخفاض أسعار الدواجن في مارس

وعن تحديد منتصف شهر مارس كموعد لانخفاض الأسعار، قال إن هذا بسبب أن الدواجن تحتاج فترة 45 يومًا للتسمين، حتى يزيد حجم الكتكوت وتكون قابلة للذبح، ولذلك خلال الفترة هذه ستزداد كميات الدواجن في السوق نظرا لمرور فترة التسمين.

وعما إذا كان يعاني السوق المصري من أزمة في الدواجن، قال إن هذا غير صحيح، فهناك تفكير في تصدير الدواجن ومنتجاتها، ولكن الأزمة الماضية كان سببها نقص مستلزمات الإنتاج، ولكن تم حل هذه الأزمة وعادت الأمور لطبيعتها.

ولفت إلى أن من المقرر أن يصل إنتاج مصر الداجني إلى 4.5 مليون دجاجة يوميًا، وذلك خلال منتصف مارس المقبل ليعود الإنتاج إلى المعدل الطبيعي له قبل الأزمة.

وأشار إلى أن مع زيادة المعروض من الدواجن ستنخفض الأسعار إلى السعر العادل للمستهلك المصري والمربي، حيث سيكون سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن سيكون 56 جنيها، وبالنسبة للمستهلك سيكون سعر كيلو الفراخ لا يزيد عن 63 جنيها.