«تطوير صناعة الدواجن» تطالب بوضع خطة عاجلة لدعم صغار المربين

طالب الدكتور مجدي حسن، رئيس الجمعية المصرية لتطوير صناعة الدواجن، بوضع خطة عاجلة لمساندة صغار المربين للعودة للإنتاج مرة أخرى والاستفادة من الإفراجات الجمركية للأعلاف والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكداً أن صغار المربين يشكِّلون 80% من دائرة إنتاج الدواجن والبيض.

«صناعة الدواجن»: الأحداث العالمية أثرت على الإنتاج

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة، أن الأزمة التي مر بها العالم أثرت على صغار المربين وإنتاج البيض.

وتابع أن المرحلة الحالية تستلزم توفير قروض تشغيل سريعة للمزارع المتوقفة أو خسرت رأس المال العامل، كذلك لا بد من وضع معادلة سعرية لمدخلات الإنتاج من ذرة وفول الصويا مستوردة، ومخرجات سواء كانت دواجن أو بيض مائدة، وذلك من خلال تشكيل لجنة محايدة من قسم التكاليف بكلية التجارة بجامعة القاهرة لوضع سعر عادل يراعي المربي والمستهلك في آن واحد.

تابع أنه يمكن العودة سريعا لسعر مناسب لقدرات المستهلك وإنقاذ صناعة الدواجن بتنظيمها جيداً وضمان استمرار عملية الإنتاج وعلاج العشوائية التي سيطرت على أدائها على مدار أعوام عديدة، على أن يكون التنظيم في كل مراحل الإنتاج سواء بداية من شركات الجدود والأمهات ثم التسمين وإنتاج البيض.