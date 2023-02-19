مدينة الإنتاج الإعلامي تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها السبت المقبل

تحتفل مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، يوم السبت 25 فبراير بقاعة الاحتفالات بالمدينة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، فضلا عن عدد من رجال الصحافة والإعلام.

تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما

وحسب بيان صادر عن المدينة، يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثرو بأعمالهم الفنية الخالدة التي أنتجتها المدينة الشاشات العربية والمصرية على مدار تاريخها، وأثّرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.

تفاصيل حفل اليوبيل الفضي لـ «مدينة الإنتاج»

ويتضمن الاحتفال تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهدا في خدمة هذا الكيان الضخم وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة علي مدار الـــ25 عاما، لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأحد عناصر القوى الناعمة لجمهورية مصر العربية.