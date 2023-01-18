«الأهلي» يمول «ماجيك لاند» مدينة الإنتاج الإعلامي بـ723.5 مليون جنيه

وقّع البنك الأهلي المصري، عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 723.5 مليون جنيه لصالح الشركة «ماجيك لاند الحكير»، للمساهمة في تمويل نسبة 65% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو 1119 مليون جنيه، بهدف تطوير وإنشاء مدينة ملاهي ترفيهيه ومطاعم، ودور عرض سينمائي والكائنة داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي.

دعم قطاع السياحة في مصر

عقب التوقيع، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنّ التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر، والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتنمية الشراكة مع المستثمرين من المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل، ما يشجع البنك الأهلي المصري على دعم القطاع بشكل دائم ومتنامي بهدف استعادة قوة النشاط السياحي والثقافي وتطوير المنشآت السياحية ورفع مستوي جاهزيتها لاستقبال الالاف من المواطنين، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية والقومية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي.

دعم النشاط السياحي والخدمي

وأكد سامي عبدالمحسن الحكير، رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير، والعضو المنتدب عن مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة، شكره لفريق العمل بالبنك الاهلي المصري، واعتزازه بالتعاون مع البنك ودوره الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح وفقا ومتطلبات المشروع الممول.

وأشاد بدور البنك البارز في توفير التمويل اللازم للشركة، بهدف إقامة مدينة ترفيهية متكاملة، وما يتضمن ذلك من خدمات لازمة لتشغيلها بما يخدم ويحقق استراتيجية القطاع السياحي والخدمي في مصر.

وأضاف أنّ التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري تعد دليلا واضحا على التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والخدمي والعمل على مساندته لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أنّ مجموعة الحكير القابضة تمتلك مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الإمارات – إسبانيا- تركيا - الأردن) والتي تعمل في القطاعات الترفيهية والسياحية، وبينها مجموعة من الفنادق والمواقع الترفيهية، بالشراكة مع شركات عالمية، إضافة الى القطاعات الصناعية والعقارية والتعليم والتدريب والصحة، وأنّ المشروع الحالي يعتبر باكورة استثمارات المجموعة بمصر والتي ستقوم بتوفير المكون الأجنبي للمشروع.

نمو تدفقات العملة الأجنبية لمصر

وأضاف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنّ عقد التمويل الاستثماري لشركة (ماجيك لاند الحكير) والمملوكة لشركة الحكير للاستثمار والتنمية - إحدى شركات مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بالمملكة العربية السعودية، ضمن خطة الدولة لتطوير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها من الأماكن السياحية الترفيهية في مصر، ومنها مدينة الملاهي الترفيهية، خاصة أنّ مدينة الإنتاج تتميز بموقع استراتيجي لقربها من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا، ما سيعكس جذب السياح والذي بالتبعية سيؤدي الى نمو تدفقات العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

من جانبه، أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أنّ قيمة التمويل تبلغ نحو 723.5 مليون جنيه بنسبة مساهمة قدرها 65% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 1119 مليون جنيه بفترة تمويل تصل إلى 7 سنوات، موضحا أنّ المجموعة توفر احتياجات المشروع من المكون الأجنبي، الذي يعد بداية استثمارات المجموعة في مصر، مضيفا أنّ التمويل يستهدف مواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية للمدن الترفيهية.