أحمد الدريني: فكرة القناة الوثائقية بدأت بوحدة داخل DMC في 2017

قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن وحدة الأفلام الوثائقية داخل قناة DMC بدأت في نهاية 2017، وخلال عامين تحولت إلى وحدة مغذية لجميع قنوات الشركة المتحدة بالأفلام الوثائقية، وفي ديسمبر الماضي، صدر التكليف بإنشاء قناة وثائقية.

قطاع الإنتاج الوثائقي

وأوضح «الدريني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة مسؤول عن عدة مهام على رأسها إدارة وتشغيل القناة الوثائقية، لافتا إلى أن القناة الوثائقية ستنطلق اليوم في الثامنة مساءً على ترددها المعلن.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.