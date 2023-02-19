«الأوقاف» تقرر منع إمام على المعاش بالمنوفية من صعود المنبر

قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، منع عبد المحفوظ عبد الله سند عبد الكريم إمام بالمعاش بمديرية أوقاف المنوفية، من صعود المنبر وأداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لما نسب إليه من تجاوز لا يتسق مع طبيعة المهام المكلف بها.

ووجّه بتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنوفية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة.