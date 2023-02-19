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«الأوقاف» تطلق ملتقى الفكر للواعظات طوال شهر رمضان للمرة الأولى

كتب:

إسراء سليمان
01:36 م | الأحد 19 فبراير 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف ملتقى الفكر للواعظات، يوميًّا عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، على شاكلة ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، طوال شهر رمضان المبارك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة في المجتمع، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنّه على الواعظات الراغبات في المشاركة التواصل مع مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة؛ لترتيب الجدول الرمضاني، وسيتم التنسيق مع بعض المذيعات المعتمدات بالهيئة الوطنية للإعلام في البرامج الدينية تليفزيونية أو إذاعية لإدارة ندوات هذا الملتقى.

كانت وزارة الأوقاف، أطلقت مبادرة «نبي الهدى»، للتعريف بسيرة النبي «صلى الله عليه وسلم» وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول الماضي من خلال دروس الواعظات، وفق خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول.

واعظات الأوقاف

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واعظات الأوقاف جيل مشرِّف في العمل الدعوى النسائي، وأنّ هناك نقلة نوعية فى مستوى كثير من الواعظات على مستوى الأداء الدعوى فأصبحن أعمدة داخل الوزارة، ونعمل على الدفع بهن بقوة والعمل على مزيد من تأهيلهن لإكسابهن مزيداً من الخبرات والمهارات فى مختلف المجالات.

 وتهدف الوزارة للتوسُّع في انضمام الواعظات المتميزات كمّاً وكيفاً للمشاركة فى العمل الدعوى، حتى نعطى الدعوة ثمارها المرجوة على الفرد والمجتمع.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.