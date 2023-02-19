أحمد الدريني: حوار أمير داعش على القناة الوثائقية يكشف عن قطاع كبير من المتطرفين

قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القناة الوثائقية تبدأ بفيلم أدهم الشرقاوي الذي يعرض لأول مرة، لافتا إلى أن الحوار الذي تم تصويره مع أمير داعش السابق يتكون من 3 أجزاء ويعالج 3 محطات رئيسية، مشيرا إلى أنه له 3 أسماء من بينها اسمه الحقيقي هيثم عبدالحميد.

الحوار مع أمير داعش

وأوضح «الدريني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن الحوار مع أمير داعش يرصد قصته منذ البداية حينما كان طالبا في كلية الطب، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويكشف خلال الحوار عن قطاع كبير من المتطرفين الجدد.

السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.