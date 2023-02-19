طباخ على «إنستجرام» يودع حلم الشهرة تحت أنقاض زلزال تركيا

تستمر القصص الحزينة مع خروج الأشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا الذي وقع في 6 من فبراير الجاري، حيث إحدى هذه القصص هو شاب في مقتبل عمره نجح في أن يصبح مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقديم فيديوهات طهي.

1.3 مليون متابع للمشهور طه ديماز

ويذكر أن الشخص يدعى طه ديماز، وهو أحد أبناء الأسرة الفقيرة في ريف هطاي جنوب تركيا، ويتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «إنستجرام»، كما تعرض في حياته للكثير من التنمر.

ومات ديماز هو وشقيقته تحت أنقاض منزل خالتهما وحزنت عليه تركيا بأكملها، بالإضافة إلى أن كل من تنمر عليه شعر بالندم والحزن الشديد عليه.

وانتشل فريق الإنقاذ جثة طه ديماز وهو يبلغ من العمر 19 عاماً، وشقيقته ملك نور ديماز وهي تبلغ من العمر 17 عاماً، وخالته هوليا ديمر ألب البالغة من العمر 45 عاماً وزوجها وأبنائهما من تحت الأنقاض، وذلك بعد 12 يوما من وقوع الزلزال.

أخته ملك ذراعه اليمنى في الفيديوهات

ويذكر طه أن أخته ملك هي ذراعه اليمنى في عمل الفيديوهات، حيث كانت هي من تساعده في التصوير وتنظيم الأفكار، وأصبح طه أن يصبح مشهورا في تركيا نتيجة إصراره وكفاحه وعدم تأثير التنمر عليه، فقد كان شابا فقيرا نجح في الطهي وكان يطبخ في منزلهم الريفي المتواضع بإحدى قرى هطاي، ليصبح ظاهرة يتحدث عنها مواقع التواصل الاجتماعي ويجلب الأموال والإعلانات من فيديوهاته ليستطيع تغطية نفقات عائلته المكونة من والدته و7 أشقاء وبعض جراحات التجميل.

ولد طه في أول من سبتمبر عام 2003 بقرية يايلاداجي، وهي قرية جبلية تقع قرب نقطة الصفر من الحدود السورية، وحرم نفسه من التعليم وهو في الصف الرابع الابتدائي نيتجة لمشاكل صحي، وللعمل لتعيلم أشقائه الصغار.