مصرع سيدة صدمها قطار في مركز ببا جنوب بني سويف

لقت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعدما صدمها قطار أمام مزلقان قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوفاة سيدة صدمها قطار في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بسيدة أمام مزلقان قرية سدس، تسبب في وفاتها في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى أقرب مشرحة مستشفى، حيث جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل وفاة سيدة صدمها قطار في بني سويف

وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى «فاطمة. س. ش»، 37 عاما، مقيمة كفر جمعة التابعة لمركز ببا، وجرى إيداع جثتها مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر عائلتها عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.