تفاصيل مصرع أم و3 من أبنائها داخل منزلهم في بني سويف

واقعة مأساوية شهدتها قرية قمبيش في محافظة بني سويف، حيث لقيت ربة منزل وأبنائها الثلاثة مصرعهم باختناق غاز ثاني أكسيد الكربون، من موقد التدفئة بالمنزل، إذ اكتشفت الواقعة حينما لاحظ الأقارب اختفاء الأسرة، وحينما توجهوا للاطمئنان عليهم وبمجرد دخول المنزل كانت الصدمة، فالأم وأبناؤها الأربعة على الأرض، لا يتحركون، وأبلغ رجال الشرطة، وسرعان ما كانت سيارات الشرطة في المكان، وكذلك سيارات الإسعاف وجهات التحقيق.

مصرع الأم وأبنائها

وتجمع الأهالي والأقارب أمام المنزل، وتعالت صرخات الأقارب عقب قيام سيارات الإسعاف بإخراج الضحايا من داخل المنزل إلى المستشفى، وأجرى رجال الشرطة تحرياتهم في الواقعة، والتي أوضحت أنّه عقب دخول الأهالي المنزل اكتشفوا وجود الأم وأبنائها الأربعة على الأرض بكامل ملابسهم، وعلى قيد الحياة، وفي أثناء نقلهم بسيارات الإسعاف لفظت الأم وأبناؤها الثلاثة أنفاسهم الأخيرة عقب وصولهم إلى المستشفى.

وتوفيت الأم، نادية 50 سنة، وأبناؤها حنان 11 سنة، وأسماء 26 سنة، ونورا 20 سنة، أما عن الابن الرابع، نُقل إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات اللازمة.

كاميرات المراقبة

كما أوضحت التحريات من خلال فحص كاميرات المراقبة ومن خلال سؤال الجيران والأقارب، وتوصلت التحريات إلى أن الضحايا لقوا مصرعهم بسبب اختناق غاز ثاني أكسيد الكربون من موقد التدفئة في المنزل، حيث كانت كل المنافذ والمخارج الخاصة بالشقة مغلقة، وهو ما أكدته مناظرة الجثامين، وأمرت النيابة بنقلها إلى مشرحة المستشفى، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.