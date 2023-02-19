الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت الأرصاد، أنه ينبغي على المواطنين اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة والتدابير، للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، متمنية السلامة للجميع.

طقس الاثنين 20 فبراير 2023

تشهد حالة الطقس الاثنين القادم 20 فبراير 2023، شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 21 فبراير 2023

تتكون شبورة مائية صباحا، يوم الثلاثاء القادم 21 فبراير 2023، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 22 فبراير 2023

يشهد طقس الأربعاء القادم 22 فبراير 2023، تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 20 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 22 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.